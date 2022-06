PUBG Battlegrounds dostane novou mapu, bude velká jako Miramar a Erangel

PUBG Battlegrounds sice už dávno nestojí na vrcholu popularity v battle royale žánru, pořád má ale početnou fanouškovskou základnu a oceňují jej především hráči, kteří upřednostňují poněkud realističtější pojetí, než které nabízí třeba Fortnite nebo Apex Legends.

Nyní se do hry chystá nová mapa, která ponese název Deston a kromě nového bojiště nabídne také dosud absentující herní mechanismy. Celkem na Destonu nalezneme čtyři biomy, jmenovitě půjde o The Swampland, Central Plains, Concert District, and Western Highlands. Každý z nich nabídne specifickou atmosféru, počínaje hustými lesy a konče pahorkatinou, která bude rájem odstřelovačů.

Najdeme tu také nové zbraně, brokovnici Origin 12 a samopal MP9. Zajímavou novinkou je také Blue Chip detektor, který umí zobrazovat pozici hráčů v určitém rádiusu, jejich detekce má ale malé zpoždění. Nejlepší obranou proti tomuto zařízení je tedy neustálý pohyb.

S novou mapou přijdou také nové možnosti pohybu, budete si například moci znovu otevřít padák při seskoku z vysokých poloh a přítomny budou také automatizované lanové dráhy. Mimo to zde naleznete také funkční čerpací stanice, na kterých můžete získat pohonné hmoty pro své vozidlo, případně je vyhodit do vzduchu a napáchat pořádnou paseku.

Deston se do rotace map dostane 13 července.