PUBG stále žije, letos se dočká zásadních novinek

Už dlouhých pět let na trhu figuruje PUBG, hra, které se podařilo žánr battle royale protlačit do mainstreamu a udělat z něj masivní úspěch. Na vrcholku popularity už ji sice stihli vystřídat další, PUBG Battlegrounds, jak se nyní titul jmenuje, ale nehází flintu do žita.

Titul úspěšně přešel na free-to-play model a navíc mají autoři na letošní rok velké plány. Ještě v první polovině letošního roku bychom se měli dočkat návratu původní verze ostrova Sanhok, novou útočnou pušku a vylepšení tréninkového režimu či vyvážení zbraní a dalších zlepšení uživatelského zážitku.

Třetí kvartál přinese zbrusu novou mapu s názvem Kiki, na níž se vůbec poprvé dočkáme složitější městské zástavby včetně mrakodrapů, mimo to ale plánovaný update přinese změny ve Weapon Mastery, vylepšení možností úpravy zbraní a také lepší nastavení získávání herní měny.

V poslední části roku se pak vývojáři zavazují ke zrestaurování sněžné mapy Vikendi, aktualizaci v té době již běžící mapy Kiki a také dalším úpravám, mezi něž patří třeba proměna režimu Arcade či přepracování funkcí herního obchodu.