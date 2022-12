Riot žaluje NetEase kvůli kopírování Valorantu

Že se v Číně vyrábějí laciné kopie všeho možného, to je dávno známý fakt, který se nevyhýbá ani hernímu průmyslu. Společnost Riot, která má na svém kontě kromě extrémně populární League of Legends a dalších her z tohoto univerza i týmovou střílečku Valorant, si to ale nehodlá nechat líbit.

Předmětem sporu je mobilní střílečka Hyper Front od společnosti NetEase, 5v5 free-to-play akce, která je podle Riotu jasným plagiátem Valorantu. Žalobu firma podává v celé řadě zemí, jako je Velká Británie, Singapur, Německo nebo Brazílie. Stěžuje si v ní, že NetEase přímo kopíruje celou řadu aspektů její vlastní hry.

Podle doložených důkazů NetEase v Hyper Frontu kopíruje skiny postav i zbraní, mapy a dokonce i statistiky jednotlivých částí výzbroje. Po první stížnosti prý NetEase některé prvky upravil, stále se ale dopouští porušení autorských práv. Riot situaci připodobňuje k podobné kauze, která se týká NetEase a PUBG Corporation. Druhá zmiňovaná společnosti si totiž stěžovala, že hry Knives Out a Rules of Survival od NetEase kopírují PlayerUnknown's Battlegrounds.

Riot už v minulosti prokázal, že ochranu svých značek bere velmi vážně, důkazem jsou žaloby proti kopiím her Teamfight Tactics nebo dokonce přímo League of Legends. V roce 2018 se firmě povedly vysoudit téměř tři miliony dolarů.