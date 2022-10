Rodiče pobouřil simulátor sexuálního obtěžování v Overwatch 2

Populární online hry se bohužel čas od času stanou podhoubím pro aktivity, se kterými vývojáři původně rozhodně nepočítali. Na vině může být in-game chat, ve kterém predátoři hledají své oběti, případně modifikace, případně je různé organizované skupiny využívají pro komunikaci, která nemusí být tak monitorovaná jako jiné kanály.

Kapitolou samou pro sebe jsou pak modifikace nebo custom herní režimy, které mají s původním smyslem hry pramálo společného. Takový případ nyní rezonuje v komunitě Overwatch 2 a upozorňují na něj rodiče mladších hráčů. Kontroverze vznikla na Twitteru, kde si postěžovala matka dvanáctiletého fanouška.

Ten totiž v seznamu Custom her narazil na servery s názvem Sexual Harassment Simulator. Ten se objevil dokonce i v sekci populárních playlistů a jeho smyslem je podle svědků to, že jsou ženské herní postavy ve hře sexuálně napadány těmi mužskými. Režim svým popisem láká k nalezení nových přátel, vedení normálního života a porození dítěte.

Here's some screengrabs I found on Twitter of this Overwatch 2 sexual harassment simulator. Apparently it's been going on since the first game. It would be easy for Blizzard to prevent it, but they're not.



This is a game marketed to 12 year olds. https://t.co/xg4BtKXT8M pic.twitter.com/oLLrehkchx