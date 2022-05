Speedrunner zvládl posbírat všechny hvězdičky v Super Mario 64 poslepu

Hraní her (především těch starších) může být náročným koníčkem samo o sobě, někteří hráči si ale rádi situaci ještě trochu přiostří dodatečnými pravidly. Občas díky tomu vznikají povedené kousky, bizarní výjevy nebo zcela rekordní výkony. Do poslední kategorie patří čin streamera s přezdívkou Bubzia.

Tomu se totiž podařilo posbírat všech 120 hvězdiček v legendárním Super Mario 64. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního, ovšem Bubzia to zvládnul se zavázanýma očima a navíc mu na to stačilo pouhých 11 a půl hodiny. Speedrunneři se této hře věnují relativně pravidelně a její projití poslepu už se řadě hráčů povedlo, Bubzia je ale první, kdo ji vysbíral na 100 procent.

K výkonu došlo včera, kdy streamer započal založením nové uložené pozice. Dle vlastních slov se o rekord pokusil už dvakrát v minulosti, ale bohužel selhal. V následujících 11 hodinách a 22 minutách se ani jednou nepodíval na obrazovku hry nebo do chatu, při průchodu se orientoval pouze svou svalovou pamětí a zvukovými efekty.

Původně předpokládal, že mu průchod zabere kolem 15 hodin, a tak je s výsledkem nadmíru spokojen. Říká, že se během svých pokusů naučil hodně, nejen o tom, jak náročná je absence zraku, ale také o mentalitě, o podstatě speedrunování a o životě obecně.

Se svým koníčkem rozhodně nekončí, v těchto dnech se s diváky na streamu bude na svůj průchod dívat a živě jej komentovat, následně má v plánu vrhnout se do speedrunů The Legend of Zelda: Ocarina of Time.