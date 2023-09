Starfield zachránil život mladé rodině

Starfield je už nějaký čas dostupný v předběžném přístupu a od středy si jej bude moci zahrát každý majitel Xboxu Series či PC. Právě předběžný přístup zahájený 1. září ovšem zřejmě zachránil život tříčlenné rodině ze Spojených států.

Na Redditu se o tuto nevšední informaci podělil sám otec rodiny, vystupující na fóru pod přezdívkou tidyckilla. Ten se do vesmírného RPG od Bethesdy zamiloval tak moc, že jej hrál až do brzkých ranních hodin. Díky tomu si prý zhruba v půl třetí ráno všiml exploze, ke které došlo v nižším patře domu. Když celou situaci prozkoumal, zjistil, že v domě hoří.

Protože místo spaní hrál Starfield, byl schopen rychle probudit manželku a dítě a odvést je do bezpečí, přičemž utrpěli jen drobné popáleniny. Není úplně jasné, jak dopadlo herní zařízení, na kterém hrál, ale dá se očekávat, že jestli tenhle příběh uslyší někdo z Bethesdy, velmi pravděpodobně dostane tidyckilla štědrou náhradu.

Starfield je první novou značkou Bethesdy za 25 let. Hra ve skutečnosti velmi konzervativně dodržuje celou řadu designových postupů, které už hráči dobře znají třeba z moderních dílů The Elder Scrolls nebo Falloutu. Prozatím se názory na hru různí, velká část hráčů ale čeká na středeční ostrý launch, kdy hra zároveň vejde do nabídky Xbox Game Pass.