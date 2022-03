Streamer Ninja schytává od kolegů kritiku za svou nepovedenou MasterClass

Tyler Blevins alias Ninja patří k výrazným osobnostem světa streamování a i pokud jeho obsah nesledujete, dost možná jste zaregistrovali jeho někdejší přestup na streamovací platformu Mixer patřící Microsoftu, kde to bohužel dopadlo velmi neslavně. Ninja se následně vrátil na Twitch, kde se mu ale už nepovedlo dosáhnout dřívějších čísel, nyní se navíc stal terčem kritiky svých kolegů z branže.

Na vině je jeho přednáška, nebo spíše návod, jak se stát úspěšným streamerem. Kurz trvající 30 dní zaštiťuje značka MasterClass, s níž se spojuje celá řada slavných osobností z různých odvětví lidské činnosti. Ninja bohužel zřejmě podcenil přípravu a účastníkům kurzu dává radu, které jim podle jeho kolegů mohou spíše uškodit.

Jedná se o tip, že zejména začínající streameři mají sledovat seznam diváků a okamžitě interagovat s nově příchozími, aby se cítili jako doma. Tato rada spustila řadu negativních komentářů, které tvrdí, že o něco takového nikdo nestojí a naopak to v lidech vzbuzuje úzkost. Diváci prý mají rádi své soukromí a pokud sami nezačnou s komunikací, má je streamer nechat na pokoji.

Hi, if you are new to streaming, don't you EVER fucking do this. I swear to god. This will ruin your growth. pic.twitter.com/CjZ9g6JJJj