Streamer pokořil Elden Ring jen s pomocí saxofonu

Streamerovi se povedlo dohrát Elden Run, aniž by schytal jediný hit. Má to ale pořádně peprný háček. Jako ovladač totiž použil saxofon, i s ním se mu ale povedlo něco, o čem většina normálních hráčů pouze sní.

Tvůrce obsahu vystupující pod nickem DrDreComposing má tedy nejen šílený nick, ale i šílené metody. Streameři již dříve hru dokončili na tanečních podložkách, ale saxofon je novinkou, která soundtracku hry dodává krásný podtext.

Jedná se o vůbec první úspěšný no-hit run, ve kterém hráč použil neobvyklý ovladač. Už jen za to si streamer zaslouží nespočet ód na své jméno. O rekord se ale pokouší již dlouho. Ve svém bývalém nejlepším runu dostal jeden jediný hit, ale i to je moc na to, aby si získal slávu fanoušků hry.

Celý run mu zabral pouhé tři hodiny, které rozdělil do dvou streamů. Ukázal tak hráčům, že hodiny v ZUŠce nebyly tak promarněné, jak si spousta z nich mohla myslet.