Streamer xQc omylem při vysílání zapnul Overwatch 2

K porušení NDA, tedy příslibu, že herními firmami sdílené důvěrné informace nebudou sdíleny mimo stanovený rámec, dochází relativně často, většinou je to nedopatřením, nedbalostí či omylem. Právě to se stalo i slavnému streamerovi s přezdívkou xQc, který během vysílání ukázal, co neměl.

Felyx Lengyel alias xQc totiž od Blizzardu dostal předběžný přístup k testování Overwatch 2. Jakožto bývalý profesionální hráč prvního dílu měl firmě patrně pomoci se zpětnou vazbou, rozhodně se tato informace ale prozatím neměla dostat ven.

Při nedávném streamu se streamer, který se zaměřuje především na GTA RP obsah, rozhodl zahrát si pár kol Overwatch a spustil hru, ale neuvědomil si, že místo normálního launcheru spouští Test Server, a tak se na obrazovce okamžitě objevilo logo Overwatch 2.

Se zděšením v očích samozřejmě hru okamžitě vypnul a následně projevil obavu, že půjde do vězení. Tato reakce je samozřejmě přehnaná a dá se očekávat, že Blizzard chybu zcela přejde. xQc nicméně není jediný, komu existence testovací verze OW2 unikla. Už v dubnu má přijít veřejná beta, a tak z toho vývojáři snad nebudou dělat velkou aféru.