Streamer xQc sesazen z trůnu Twitche. Může za to Lost Ark a Elden Ring

Felix Lengyel, streamer známý pod přezdívkou xQc, dlouhodobě dominuje v žebříčcích sledovanosti na Twitchi, a to nejen skrz hraní her, ale i díky prostému povídání si s diváky. V únoru ale své žezlo nejsledovanějšího tvůrce obsahu ztratil, byť jen o kousíček.

Předběhl ho účet Fextralife, který se specializoval na obsah zaměřený na Elden Ring a MMORPG Lost Ark. Dokázal díky tomu nabrat neskutečných 20 602 064 hodin sledování, tedy o necelých 100 tisíc víc než xQc. Tomu spadly prakticky všechny měřitelné metriky, počet vysílaných hodin například činil 242, což je o 10 procent méně než v lednu, celkový počet sledovaných hodin klesl o 15 procent.

Není to poprvé co Fextralife takhle dominoval Twitchi, podobná situace nastala s vydání MMORPG New World v říjnu loňského roku. Tehdy si vysloužili kritiku od Ludwiga, který upozornil na to, že Fextralife spouští na svých stránkách streamy automaticky, což může být v rozporu s podmínkami užívání Twitche.

Úspěšný návrat na svůj hlavní účet nicméně zažil i Asmongold, kterému se povedlo nasbírat 19 milionů hodin sledování a dostal se tak na třetí místo žebříčku sledovanosti.