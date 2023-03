Streamer xQc si stěžuje na dvojí metr. Ukazování hazardu prý u jiných nevadí

Streamer xQc si v minulosti užil velkou kontroverzi kvůli gamblovacím streamům. Mimo jiné se ukázalo, že je na hazardním hraní závislý a přišel kvůli němu o značnou sumu. Gambling obecně se na Twitchi začal poměrně rozmáhat, platforma proti němu ovšem zakročila. Zjevně ale ne dostatečně tvrdě.

Během nedávného vysílání byl xQc svými fanoušky upozorněn na to, že v jiném streamu se fotbalista Neymar Jr. baví utrácením tisíců dolarů za hazard. Kanadský streamer reagoval s tím, že je to nefér, a ačkoli nechce spouštět nějakou vlnu nenávisti vůči Twitchi, vypadá to, že platforma vůči tvůrcům používá dvojí metr.

Diváci v chatu se situaci snažili vysvětlit různými argumenty, většina z nich ale neobstála. Podotýkali například, že Neymar hraje na konkrétní webové stránce, která nebyla v pravidlech Twitche zmíněna, xQc nicméně opáčil, že zakázaný je veškerý gambling bez ohledu na umístění.

Dalším argumentem mělo být, že Neymar se nachází v Brazílii a je možné, že nastavená pravidla platí jen pro Spojené státy, jenže xQc měl v době gamblingové kontroverze trvalé bydliště v Kanadě. Bez ohledu na současná platná pravidla je v současnosti na Twitchi pořád velké množství gamblingových streamů.