Streameři vysvětlují odchody z Twitche na YouTube. Hlavní jsou nepřekvapivě peníze.

Twitch v poslední době opouští celá řada slavných jmen ve prospěch konkurenční platformy YouTube, a to navzdory tomu, že má streamovací platforma Amazonu podstatně větší podíl z koláče sledovanosti a její hvězdy odcházejí mnohdy od multimilionových komunit. Někteří z těch, kteří čerstvě převlékli kabát, hovoří o důvodech svého rozhodnutí. A jsou vesměs nepřekvapivé.

DrLupo, o jehož změně působení jsme psali v uplynulých dnech, na rovinu přiznal, že hlavním důvodem jsou peníze. Dle svých slov dostal od YouTube, potažmo Googlu, nabídku, která se neodmítá, takovou, která zajistí jeho rodinu do konce života. DrLupo říká, že to je něco, po čem přirozeně každý touží, takže by byla hloupost tuto možnost nevyužít, a to navzdory tomu, že se stal o něco menší rybkou v moři.

Jeho vyjádření koresponduje se staršími slovy Valkyrae, která uvedla, že dohoda s YouTube je natolik výhodná, že nemusí počty sledujících vůbec řešit. I kdyby prý měla jediného diváka, bude úplně v klidu. TimTheTatman zase ve svém vyjádření vypíchl, že výhodou YouTube je potenciál k růstu kanálu. Algoritmus může začínajícího tvůrce rychle dostat do obecného povědomí, zatímco na Twitchi musí doufat, že někdo bude scrollovat dostatečně hluboko, aby narazil na začínající kanál s potenciálně zajímavým obsahem.

Další známou tváří, která dost možná brzy opustí Twitch, je NICKMERCS. Hvězda Call of Duty, která se chlubí více než šesti miliony odběrateli, skoro 70 tisíci subscribery a běžně na svých streamech hostí kolem 50 tisíc diváků naznačuje, že podepsal nejlukrativnější dohodu své kariéry. Sice přímo nezmínil, že se jedná o přechod z Twitch na YouTube, ale v současné atmosféře je těžké věřit, že by šlo o něco jiného.

Twitch má kromě odchodů problém i s komunitou trollů, kteří pořádají organizované "hate raids" na různé tvůrce obsahu. Předevčírem kvůli tomu diváci i tvůrci uspořádali stávku a platforma zaznamenala znatelný pokles sledovanosti. Samozřejmě zatím není jasné, zda půjde o pouhé plácnutí do vody nebo dlouhodobější trend, jisté je, že Google začal sahat hlouběji do kapsy a pravděpodobně se akvizicí známých jmen chystá překreslit mapu streamovacích platforem.