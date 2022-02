Super Smash Bros. poprvé po patnácti letech nebudou na EVO. Ludwig ale slibuje náhradu

Značka Super Smash Bros. sice v tuzemsku nepožívá takové obliby jako třeba v USA, pořád ale platí, že se jedná o celosvětový hit a vydání každého nového dílu je sledovanou událostí. V netradiční bojovce se navíc samozřejmě pořádají i turnaje, od roku 2007 byla také tradiční součástí lineupu akce EVO.

To se letos má změnit, protože Nintendo tentokrát přítomnost hry na turnaji nepodpořilo. Na Twitteru to oznámila sama pořadatelská organizace, byť vyjádření vzbuzuje naději, že by se někdy v budoucnu Smash Bros. mohly na akci vrátit.

Komunita fanoušků ale možná nemusí úplně smutnit, protože se do celé věci vložil populární streamer Ludwig. Ten na Twitteru vyjádřil své odhodlání nenechat příznivce Smash Bros. na holičkách a v retweetu příspěvku pořadatelů EVO naznačil, že chystá náhradní event, kde budou moci hráči změřit své síly do sytosti.

don't worry smashers, I got you https://t.co/tq0qyifAYH — ludwig (@LudwigAhgren) February 26, 2022

Počátky Ludwigovy streamovací slávy jsou ostatně se značkou spojeny a navíc má s pořádáním eventů své zkušenosti. Koncem letošního ledna proběhl pod jeho taktovkou turnaj v Super Smash Bros. Melee, který přilákal desítky tisíc diváků a hrálo se o 30 tisíc dolarů. Prozatím žádné konkrétní informace o příštích akcích nezveřejnil, komunita se na něj ale zjevně může spolehnout.