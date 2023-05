T1 opět boří rekordy, tentokrát dvojnásob

T1 na MSI 2023 láme rekordy. V zápase proti MAD Lions vytvořil zástupce LCK rekord v druhém nejrychlejším zápase na mezinárodní akci. Třetí zápas série mezi T1 a nasazenou jedničkou LEC MAD Lions nebyl ničím jiným než horskou dráhou. Poté, co si T1 dominantním způsobem zajistili dvě vítězství, ukončili sérii vítězstvím před sedmnáctou minutou.

S rekordním časem 16:50 je výhra T1 nad MAD Lions druhým nejrychlejším zápasem na mezinárodní akci v historii League of Legends. Vtipné je, že T1 drží také rekord v nejrychlejším zápase, ale bohužel na straně poraženého. Tento rekord byl vytvořen na MSI 2019, kde Invictus Gaming porazili T1 za 16:01 minut.

Po tomto vítězství míří T1 do další fáze soutěže, kde se utkají s Gen.G. Odvetné utkání jarního finále LCK se koná 13. května. Ve stejný den si to o poslední šanci na setrvání v soutěži rozdají týmy G2 Esports a MAD Lions, které se utkají v loser bracketu.

Po dvou dnech zápasů vypadají zástupci LCK jako silní uchazeči o titul. Dvojité finále LCK je díky formátu MSI s dvojitým vyřazováním stále možné. Kdo prohraje mezi Gen.G a T1, spadne do skupiny poražených.

Midlaner T1 a GOAT League of Legends Lee "Faker" Sang-hyeok se také stal prvním hráčem, který odehrál 200 zápasů na mezinárodní scéně. Po deseti letech kariéry se Faker nejen udržuje ve skvělé kondici, ale také nadále překonává rekordy. Faker je jedním ze dvou hráčů, kteří třikrát vyhráli mistrovství světa League of Legends, tím druhým je trenér T1 Bae "Bengi" Seong-woong. Faker má také dva tituly MSI a v roce 2023 by mohl do své vitríny s trofejemi přidat třetí.