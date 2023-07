Také provokativní Amouranth se potýká s banem na Twitchi

Amouranth se stala další obětí banu na Twitchi, je to ale zvláštní, protože na platformě již nějakou chvíli skoro nestreamuje. Přesunula se totiž na Kick po vzoru dalších populárních tvůrců obsahu. Není to poprvé, co dostala ban, ale vždy to mělo poměrně jasný důvod.

Populární streamerka a tvůrkyně obsahu na platformy pro fanoušky, co chtějí své oblíbené tvůrce znát téměř až na kost, momentálně na Twitchi stramuje jen kolem hodiny denně, jelikož se snaží zvětšit své publikum na Kicku.

Kick je známý tím, že je k tvůrcům shovívavější, několik z nich již udělalo věci, které by jim na Twitchi zařídily rychlý ban a žádného velkého trestu se nedočkali. Například Adin Ross nedávno na platformě ukázal film pro dospělé v celé své “kráse”.

Amouranth se nedávno pokusila porušit pravidla platformy tím, že na streamu twerkovala. Erotické a sexuálně sugestivní tance jsou sice proti pravidlům, ale streamerka má I tak stále svůj kanál. Je ale možné, že někdo z Twitche viděl, co se na streamu stalo a rozhodl se ji potrestat na konkurenční platformě. Zní to vcelku nereálně, ale mohlo by se jednat o reálný důvod toho, proč se tak stalo.