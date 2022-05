Team Liquid spouští spouští revoluční tréninkový program The Pro Lab

Tým Liquid a jeho dlouholetý partner Alienware spouští globální tréninkový program The Pro Lab, který si klade za cíl kvantifikovat a analyzovat základní kognitivní dovednosti, jež charakterizují úspěšného hráče esportů, transformovat způsob profesionálního tréninku a zavést nové postupy v celém odvětví.

Doposud se profesionální trénink esportů opíral o různorodá data specifická pro jednotlivé hry a o základní ukazatele výkonnosti. Tým Liquid a Alienware v tom spatřovaly příležitost vyvinout přístup nezávislý na konkrétních herních titulech, založený na objektivních kvantifikovatelných datech se zaměřením na kognitivní dovednosti, které jsou synonymem špičkového soutěžního výkonu, jako jsou anticipační schopnosti, rozdělená pozornost, emoční kontrola, automatizovanost a další. The Pro Lab je první esportovní tréninkový prostor svého druhu podporovaný vědou, který zásadně mění nejen způsob, jakým tito sportovci trénují, ale také to, jak rostou a vyvíjejí se spolu s odvětvím.

Tým Liquid a Alienware mají v úmyslu zveřejnit svá zjištění ve snaze demokratizovat data a poznatky a podpořit zavedení nové nelepší praxe v celém odvětví. Partneři také plánují zpřístupnit Pro Lab vybraným studentům a akademickým institucím k dalšímu výzkumu, který by mohl přispět ke zdokonalování tréninkových metod.

„Tým Liquid vždy stavěl své hráče na první místo,“ říká Steve Arhancet, spoluředitel a spolumajitel týmu Liquid. „Program Pro Lab realizovaný ve spolupráci s Alienware je další fází tohoto vývoje. Naším hlavním cílem bude pracovat chytřeji, abychom našim hráčům poskytli prostředky, které jim umožní lépe poznat sebe, své návyky, silné stránky a prostor ke zlepšování, abychom mohli nadále růst a soutěžit na nejvyšších úrovních.“

„V průběhu uplynulého desetiletí byla vždy jádrem tohoto partnerství společná touha posílit a pozvednout nejen sportovce týmu Liquid, ale celé odvětví. Pro Lab je krokem právě tímto směrem,“ říká Chris Saylor, marketingový ředitel Alienware. „Podpořit tým Liquid a vydat se s ním na tuto průkopnickou cestu, to je to, o čem Alienware je, a těšíme se na to, co leží před námi.“

Pro identifikaci kritických oblastí růstu u jednotlivých soutěžních týmů stáje Liquid bude základní kognitivní testování rozděleno do čtyř hlavních kategorií: pozornost, paměť, kontrola a předvídavost. Celý ekosystém testovacích technologií poté umožní týmu The Pro Lab shromažďovat a analyzovat cenná data, upravovat přístup k tréninku podle potřeby a ve výsledku pomůže hráčům optimalizovat jejich výkonnost prostřednictvím vědeckého programu testování, výzkumu a vzdělávání.

„Podobně jako u vývoje našich tréninkových zařízení věříme, že The Pro Lab ovlivní nejen odvětví esportu,“ říká Victor Goossens, zakladatel a spoluředitel týmu Liquid. „Existují určité základní dovednosti, které hledáme u každého úspěšného závodníka, a tento program pomůže nastavit nová univerzální pravidla a ukazatele výkonnosti, které – jak doufáme – se jednoho dne stanou obecně přijímanými standardy při tréninku hráčů.“

Alienware podporuje přes 110 sportovců týmu Liquid a více než 120členný podpůrný personál na pěti kontinentech tím, že jim poskytuje špičkové herní počítače, monitory, náhlavní soupravy, periferie a řadu dalších řešení Dell Technologies, které zajišťují technické kapacity potřebné k výkonům na nejvyšší úrovni. Společnost Alienware a tým Liquid společně otevřely dvě výcviková zařízení Alienware, která jiným organizacím nastavují laťku a dávají příklad k následování, zvítězily v bezpočtu šampionátů, staly se předními propagátory odvětví a nepřetržitě pracují na podpoře kultury začlenění a přístupnosti.