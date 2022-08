Tvůrci cheatů pro Destiny 2 stále pokračují navzdory právní bitvě s Bungie

Společnost Bungie v dávné minulosti stvořila značku Halo, v poslední dekádě je ale známá především díky dvoudílnému vesmírnému eposu jménem Destiny. Před několika lety Bungie i s Destiny opustili vydavatelství Activision Blizzard a svou hru převedli na free-to-play model. V současné době patří Bungie mezi studia Sony, už nějaký čas je ale studio zapojeno do právní bitvy.

Ta se netýká ani bývalých vlastníků, partnerů či snad zaměstnanců, nýbrž firmy AimJunkies, která pro Destiny 2 vyrábí cheaty. Studio tuto skupinu před časem zažalovalo, v dubnu se ovšem proces začal vyvíjet pro Bungie nepříznivě, protože soud naznal, že jsou argumenty žalující strany příliš slabé a nedošlo k dostatečnému prokázání porušení ochranných známek ze strany AimJunkies.

Ti se hodlají s Bungie soudit dál a veřejně prohlašují, že mají v plánu vyhrát. Dokonce plánují k soudu předvolat společnosti, jako je Valve, z jejichž interních dat má vyplývat, že se cheatování nijak negativně neprojevilo na počtu hráčů, spíše naopak. Je třeba říct, že reakce na výroky AimJunkies ze strany komunity hráčů Destiny rozhodně nejsou nikterak pozitivní. Oni sami ale říkají, že cheating není ilegální.

„Pochopte, že podvádění není nelegální a herní společnosti to chtějí změnit, protože pak budou moci ještě více ovládat hráče. Obracejí se na soudy, aby udělaly to, co samy nedokáží ani s obrovskými zdroji a technologiemi, které mají k dispozici. Raději by se nechaly mučit, než aby připustily, že toto není způsob, jak problém vyřešit."

Jak celý soudní proces dopadne je zatím ve hvězdách, není ale třeba dodávat, že AimJunkies nejde o žádnou svobodu nebo vyšší cíle, nýbrž o udržení výhodného byznysu, s nímž na Destiny 2 parazitují.