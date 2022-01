Twitch by měl zavést verzi pro děti, myslí si Pokimane

Imane Anys známá jako Pokimane má za sebou nepříjemný střet se streamerem Jidionem, který do jejího chatu poslal zástup svých fanoušků. Dostal za to ban a situaci následně ještě více zkomplikovala další streamerská hvězda, Tyler Blevins alias Ninja. Ten se Jidiona zastal a v následné internetové slovní přestřelce si on, jeho manželka a Pokimane začali vyhrožovat právníky.

Internetové drama pro fanoušky, jak má být, řekl by si jeden, ale Pokimane chce podle všeho situaci využít i k něčemu pozitivnímu. V nedávném vysílání uvedla, že drtivá většina Jidionovy armády byly malé děti, které ze svých činů ještě nemají rozum. Twitch by podle ní měl vytvořit speciální kategorii právě pro ně, díky níž by nebyly vystaveny obsahu, jenž ještě není pro ně.

Pokimane říká, že celá řada jejích kolegů si nedává úplně pozor na to, jestli jsou pro své sledující dobrým vzorem, a kultura na Twitchi tím trpí. Děti navíc budou napodobovat úplně cokoli, co se jim dostane do hlavy, což je může do budoucna poškodit.

Otázkou zůstává, jakým způsobem si Pokimane onu věkovou bránu a její vymáhání představuje, přeci jen okýnka s potvrzením, že už jste byli plnoletí, ještě nikdy nikoho nezastavila.