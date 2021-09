Twitch si posvítí na refundování příspěvků od fanoušků

Twitch se rozhodl učinit přítrž mazaným podvodníčkům, kteří posílají streamerům příspěvky a poté, co obdarovaný ve videu zmíní jejich jméno a poděkuje, požádají o vrácení peněz. Problém se rozmohl do té míry, že se jím platforma musí začít zabývat a na nepoctivé uživatele chystá tresty.

Nově budou podezřelé a opakované refundy prověřovány a pokud se prokáže, že uživatel jednal nepoctivě, hrozí mu dočasný, případně trvalý ban na platformu. Zároveň by ale mělo dojít i ke zrychlení procesu vrácení peněz těm, kteří postupují podle pravidel. Je nicméně důležité zmínit, že zavedená pravidla se týkají jen donate, který proudí přímo přes Twitch a ne přes sekundární platformy, jako je třeba Streamable.

Od monitoringu si Twitch slibuje především způsob jak zajistit, že tvůrci obsahu, a tím samozřejmě i sama platforma, nebude přicházet o peníze. V současné době totiž řeší celou řadu problémů, množství známých jmen se nechalo zlákat exkluzivními smlouvami a v nedávné minulosti došlo k řadě odchodů na konkureční YouTube.

Hey creators! Thanks to your feedback, we have revamped our refund process to better prevent misuse. This will help us protect your revenue while allowing legitimate refunds to be handled quickly for those in your community who need them.



