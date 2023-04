Twitch zabanoval svou velkou hvězdu

ai Cenat je jedním z nejrychleji rostoucích streamerů na Twitchi. Po subathonu, který mu vynesl nejvíce sledujících na Twitchi, si rychle došel pro cenu Streamera roku. V únoru Kai Cenat překonal rekord Ludwiga a Tylera "Ninja" Blevina a stal se nekorunovaným králem Twitche.

Twitch se však o tituly zjevně nestará. Šokující zprávou je, že oblíbená streamovací stránka zabanovala svého největšího streamera, ale nikdo neví proč. Lidé však mají oprávněné dohady. Podle fanoušků by mohlo jít o facku za to, že se mu při livestreamu povedl nebezpečný kousek na kole. Kai Cenat předtím naboural motorku do svého počítače, čímž porušil pokyny Twitche týkající se sebepoškozování a nebezpečnosti.

BANNED — AMP KAI (@KaiCenat) April 17, 2023

To všechno jsou ale jen dohady. Sám Kai Cenat toho kromě záhadného tweetu mnoho neprozradil. Ban však bude pravděpodobně krátkodobý, vzhledem k popularitě Kaie Cenata a také k tomu, že jeho předchozí nucenné přerušení činnosti z ledna bylo také rychle zrušeno. Fanoušci však stále nejsou s Twitchem spokojeni poté, co platforma zabanovala Adina Rosse, iShowspeeda a nyní i Kaie Cenata.