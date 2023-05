Vlna banů na Steamu může mít překvapivé důvody

Valve je známé tím, že často banuje hráče úplně bezdůvodně, nebo si dokáže najít jako důvod naprostou banalitu. Druhému zmíněnému případu jsou svědky hráči CS:GO, kteří dostávají bany za komentáře, které mají na profilech. Ty ale hráči s velkým počtem komentářů mohou jen stěží moderovat.

10. května Steam poprvé v historii oficiálně oznámil, že gambling může trestat banem. Mezi nově zakázané věci tedy patří obchodování se Steam účty, dělání soutěží o předměty, přeprodávání her a dárkových kuponů (nebo jiných předmětů), postování reklam a žebrání. To ze začátku hráči nebrali příliš vážně, dokud na několik účtů nezačaly přistávat bany.

Nyní mají majitelé účtů nabitých penězi velký problém. Jejich účty byly zabanovány z důvodů, o kterých lze jen spekulovat, nejspíše to ale je díky tomu, že účty byly zapojeny do gamblingu, nebo pochybného obchodování.

29. května se ale několik významných CS:GO obchodníků ozvalo s tím, že Valve své podmínky dostatečně nespecifikovalo. Několik z nich totiž dostalo ban, i když si nebyli vědomi žádného porušení. Gamblingu se nikdy žádnou formou neúčastnili.

Později ale v komentářích pod příspěvkem několik uživatelů přišlo na to, že pokud někomu na profil napíšete specifická slova, mezi které patří například “trade, gamble, buy, sell”, může to vyústit až v ban vašeho profilu. To několik uživatelů již potvrdilo, i když jejich bany byly jen krátké. Je tedy možné, že spousta ze zabanovaných profilů je zabanována neprávem.

Momentálně ale není možnost, jak ověřit, co přesně za bany stojí. Valve se k situaci zatím nevyjádřilo a několik zabanovaných uživatelů tvrdí, že do komentářů nepsali nic, co by již zminovaná slova obsahovalo. Jediné, co je jasné, je, že spousta obchodníků má momentálně zmraženou velkou část svého kapitálu.