Warcraft III: Reforged má konečně dlouho očekávané multiplayerové funkce

Warcraft III: Reforged a jeho naprosto zoufalé vydání je jedním z hřebíčků do rakve dobré pověsti studia Blizzard, které se bohužel už dávno netěší takové popularitě a obdivu, jako tomu bylo ještě před několika lety. Hra má od hráčů na serveru Metacritic příšerné hodnocení 0,6 a místo nostalgického návratu legendy je Reforged obřím zklamáním.

Více než dva roky po vydání se hra znovu hlásí o slovo a vývojáři oznamují přidání funkcí, které v ní, ruku na srdce, měly být od samého počátku. Nově si tak můžete zahrát Ranked zápasy, do hry přibyly sezóny, po jejichž uplynutí se žebříčky úspěšnosti resetují. Abyste se do žebříčku zapsali, musíte odehrát pět zápasů za každou rasu.

Kromě toho do hry přibyly Leaderboardy, které si můžete prohlédnout skrz obrazovku Versus a můžete v nich filtrovat podle hrané rasy, uživatelského jména či režimu. Přibyly také hráčské profily, které lze zobrazit kliknutím pravého tlačítka myši na hráčovu ikonu v pravém dolním rohu obrazovky.

Kromě toho prý Blizzard učinil celou řadu oprav a úprav v kampani hry a zdá se, že ještě nekončí. V průběhu letošního roku by hra měla dostat ještě několik aktualizací, které ji snad uvedou do reprezentativní podoby. Není jasné, proč to Blizzardu tak trvalo, pro zákazníky je to ale dobrá zpráva. Pokud tedy ještě Reforged hrají