Warzone 2 je pro bezmozky, tvrdí Dr.Disrespect

Kde jsou ty časy, kdy měl streamer Dr. Disrespect pro Call of Duty a jeho battle royale odnož Warzone když ne slova chvály, tak aspoň respektu. Přeci jen hraním této hry strávil hromadu času a získal díky tomu i velké penzum své popularity.

V posledních měsících ovšem na této značce nenechá nit suchou a s příchodem nové verze Warzone si vůbec nebere servítky. V jednom z posledních streamů prohlásil, že je hra záměrně designovaná tak, aby i hráči bez mozku mohli jednoduše vyhrávat.

„Je šílené, jak v téhle hře nechávají vyhrávat souboje bezmozky," řekl streamer po odchodu z lobby. „To mi hlava nebere. Je prostě hrozné, nechat kohokoli porazit opravdu dobrého hráče," pokračoval. „To je ale hloupý koncept, nechtěl bych se podílet na vývoji takové hry, víte? Nechtěl bych to dělat.“

Terčem hněvu se hra stala poté, co se svým spoluhráčem ZLanerem při zápasu skončili až na 50. místě. Dr.Disrespect se okamžitě pustil do kritiky dle jeho názoru absentujícího skill gapu ve hře. Jeho vztekání je sice poněkud směšné, strefování se do Call of Duty má ale samozřejmě svůj jasný záměr.

Streamerovo herní studio Midnight Society totiž pracuje na vlastní battle royale hře Deadrop, a právě tu je třeba vykreslovat v co nejlepším světle, zatímco na konkurenční projekty naházet nějakou tu špínu. Uvidíme, zda bude Deadrop tak skvělou hrou, že v popularitě porazí i Warzone.