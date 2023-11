World of Warcraft zřejmě brzy přivítá pandí druidy

World of Warcraft má za bezmála dvacet let své existence velmi slušnou nabídku hratelných ras, ne všechny ale mají přístup ke všem hratelným povoláním. V průběhu času se sice nabídka rozšiřuje, a tak už dlouho můžete mít například tauřího paladina, byť bylo něco takového na začátku naprosto nemyslitelné.

Další podobná změna by se měla týkat roztomilých Pandarenů, kteří až dosud neměli možnost zvolit si za svou životní dráhu kariéru druida. Rasa, která nemá určenou příslušnost k Alianci ani k Hordě, má momentálně k dispozici povolání Hunter, Mage, Monk, Priest, Rogue, Shaman, Warlock, Warrior a Death Knight.

Nově objevený dialog ve hře ovšem naznačuje, že by se to mohlo změnit. Dialog přišel s patchem 10.2 a patří Zinzule v zóně Emerald Dreams. Říká v něm pandarenovi Nuovi, že z něj jednou bude velmi mocný druid.

Samozřejmě není jasné, zda nejde jen o přání, které je otcem myšlenky, ale i z hlediska mytologie by pro pandareny, kteří žijí v sepětí s přírodou, dávala tato třída smysl. Je možné, že se jejího přidání dočkáme s příštím datadiskem The War Within, který má vyjít příští rok.