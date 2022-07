Wrath of the Lich King pro WoW Classic vyjde v září

K datadisku Wrath of the Lich King pro World of Warcraft mám niterný vztah, právě v tomto období jsem totiž do megaúspěšného MMORPG přešel po letech trápení v korejském Lineage 2. Pokud byste si putování po Northrendu a měření sil s padlým Arthasem chtěli vyzkoušet v původní podobě i vy, nebudete muset dlouho čekat.

World of Warcraft Classic totiž brzy dostane rozšíření, které přinese i tuto legendární expanzi, navazující na neméně oblíbenou Burning Crusade. Blizzard už oficiálně oznámil, že zmrzlý kontinent do klasické odnože WoW pro nostalgiky dorazí 26. září. Hráče také čeká XP boost, aby mohli do staronového dobrodružství naskočit včas.

Už od včerejška ve hře funguje možnost zapnout si takzvaný Joyous Journey bonus, který vám povýší zisk XP o 50 %. Volba je dobrovolná, pokud chcete ponuré pláně Outlandu procházet standardním způsobem, nic vám nebrání, stačí si pohovořit s hospodským a boost vypnout.

Wrath of the Lich King je podle mnohých vrcholem, kterého se WoW podařilo dosáhnout, právě v této éře měla hra největší počet pravidelných předplatitelů. Popularita vycházela mimo jiné i z příběhu, který byl velmi silně svázán s legendárním Warcraftem 3 a možností na konci finálního raidu poslat Arthase na odpočinek. Datadisk také v průběhu svého života přinesl zásadní zjednodušení uživatelského zážitku, například skrz funkci Dungeon Finder, tedy automatizované hledání společníků. Novinkou byla i hratelná třída Death Knight s vlastní úvodní příběhovou linií.

Wrath of the Lich King byl původně oznámen na Blizzconu 2007, vyšla v listopadu 2008 a ve své době se stala nejrychleji prodávanou počítačovou hrou s necelými 3 miliony prodanými kusy v prvních 24 hodinách. Datadisk je často brán za nejúspěšnější v historii WoW, v roce 2010 jej hrálo 12 milionů pravidelných hráčů.