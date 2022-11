xQc z ničeho nic ukončil stream. Naznačil osobní problémy

Streamer Felix Lengyel, známý pod přezdívkou xQc, sice patří mezi nejznámější a nejúspěšnější osobnosti Twitche, možná právě proto se ale kolem něj točí značné množství kontroverzí. Lengyel se například stal terčem kritiky diváků i kolegů z branže kvůli streamování hazardních her, sám navíc připustil, že má s hazardem problém.

Že není úplně v pořádku se znovu projevilo v posledním streamu, který xQc náhle a nečekaně ukončil. Bývalý profesionální hráč Overwatch běžně streamuje aspoň 12 hodin, 22. listopadu ale z ničeho nic oznámil konec už po čtyřech hodinách.

„Chate, nebudu nic přikrášlovat, něco se děje. Děje se něco, co vyžaduje mou plnou pozornost, a já se tomu musím věnovat a věnovat tomu plnou pozornost, prostě musím. Nechci, aby to bylo divné nebo zvláštní, prostě musím skončit a odejít. Jsem příliš v bláznivém rozpoložení. Musím si tím projít a bude to dobré. Nikdy jsem něco podobného neudělal a doufám, že to pochopíte,“ rozloučil se Lengyel.

Zmatení diváci ho sice ihned zahrnuli slovy podpory, prozatím ale není jasné, co se přesně stalo a jak dlouho bude streamer své osobní záležitosti řešit. Fanouškům tak nezbývá nic jiného než doufat, že nepůjde o nic zásadně vážného.