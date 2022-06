Z Overwatch 2 zmizí lootboxy, nahradí je battle pass

Overwatch 2 po dlouhém čekání odhalil karty na letošní konferenci Microsoftu a Bethesdy na "falešné" E3 a o ještě více detailů se vývojáři podělili během včerejšího livestreamu. Znovu zde potvrdili, že pokračování slavné týmové střílečky bude free-to-play a bude se neustále rozvíjet, na rozdíl od minule už bez lootboxů.

Až letos 4. října vstoupí do předběžného přístupu, nebude hra nabízet žádné náhodné balíčky. Namísto něj Blizzard bude vydávat sezónní battle passy a v rámci hry bude také figurovat obchod, kde ovšem zákazník jasně uvidí, co si kupuje. Overwatch 2 tedy v zásadě přestupuje na stejný systém, jaký má v součnasné době Fortnite, Call of Duty nebo celá řada free-to-play her.

Každá sezóna má dle slibu vývojářů trvat devět týdnů a střídavě poskytovat nového hrdinu a novou mapu. V té první bude ale situace odlišná a dočkáme se hned tří nových hratelných postav, šesti map, nového herního režimu jménem Push a mimo jiné i 30 nových skinů.

Start předběžného přístupu ve hře přivítá Junker Queen Sojourn a jednoho dalšího nového hrdinu třídy support, kterého Blizzard představí v příštích měsících. Samozřejmě bude pokračování zahrnovat upravený a vylepšený obsah z prvního dílu. První sezóna započne 6. prosince, slíbeného PvE režimu se ale dočkáme až příští rok.

Overwatch 2 míří na PC a současnou a minulou generaci konzolí. Už 28. června začne další kolo uzavřeného betatestu.