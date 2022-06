Za pouhé tři nové hrdiny v Overwatch 2 může podle autorů důraz na PvE

Během letošní pseudoE3 jsme se konečně dočkali kýžených detailů o vydání Overwatch 2. Sice ještě neznáme přesné datum ostrého launche, do předběžného přístupu ovšem týmová akce dorazí 4. října. Pokud ale máte pocit, že je novinek oproti debutu značky poněkud málo, nemýlíte se. Pokračování totiž startuje jen s třemi novými hrdiny.

Už nyní víme, že mezi ně bude patřit Sojourn, Junker Queen a třetí, dosud neoznámená hratelná postava. Na palčivou otázku, proč po třech letech bez smysluplného nového obsahu startuje nový díl Overwatch takto chudě, odpověděl na Redditu šéf vývoje Aaron Keller.

Důvodem je prý fakt, že vývoj byl původně rozdělen na PvP a PvE část a cílem tvůrců bylo dokončit co největší porci obsahu předtím, než se bude hra vydávat. Tím jak se tým stále více věnoval PvE (které ovšem letos k dispozici nebude), protahovaly se termíny pro PvP. Toto zpoždění například zapříčinilo, že první betatest hráčům připadal velmi podobný první hře.

Keller ubezpečuje hráče, že neexistuje žádný tajný trezor plný nových hrdinů, které by Blizzard před hráči tajil, zároveň také dodává, že došlo k restrukturalizaci týmu tak, aby do hry stabilně proudil nový obsah v průběhu měsíců i let po vydání.

Je každopádně poněkud nešťastné, že po tak dlouhém čekání vyjde Overwatch 2 ve značně nehotovém stavu. Slabou náplastí může být fakt, že kdysi prémiová značka se pouští do vod free-to-play her a pokud neplánujete investovat do kosmetických předmětů, můžete hrát zcela zdarma.