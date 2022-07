Ženský tým hráček Valorantu měl zneužít přítele jedné z členek k nekalým účelům

Ženský Valorant tým Fallacy stojí před závažným obviněním. Byly proti němu vzneseny důkazy, z nichž vyplývá, že v rámci esportového turnaje v online kvalifikaci hrál místo jedné z členek její přítel. Není to přitom tak, že by se automaticky předpokládalo, že bude jako muž úspěšnější, i on má s esportem své zkušenosti.

Celá situace se týká hráčky s přezdívkou Mars a jejího přítele, bývalé hvězdy TSM FTX s přezdívkou Payen. Na internetu už koluje celý rozsáhlý dokument plný podrobně vyjmenovaných důkazů, které mají ukazovat, že v kritickém momentu Payen skutečně převzal otěže a pokusil se týmu své partnerky pomoci namísto ní.

Důkazy jsou různé, situace, která celé podezření odstartovala, bylo vítězství 1v5, po kterém Mars neřekla ani slovo, jakkoli šlo o velký úspěch. Další indicie se ale začaly brzy hromadit, pozorní hráči si všimli řady podobností s tím, jak multiplayerovou střílečku hrál právě zmíněný Payen, ať už jde o nastavení klávesových zkratek nebo třeba velikost minimapy. Celý dokument se souborem důkazů si můžete přečíst zde.

Hráčka s přezdívkou Mars si v reakci na obvinění uzamkla svůj účet na Twitteru a dělá mrtvého brouka, na vyjádření jejího přítele se zatím taktéž jen čeká. Uvidíme, jak se Riot postaví k množství sesbíraných důkazů a jakým způsobem rozhodne o budoucnosti týmu Fallacy v jeho oficiálních turnajích.