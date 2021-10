Známý streamer by chtěl udělat variaci na show Kdo přežije pro své kolegy

Felix Lengyel, známý pos přezdívkou xQc, je momentálně jednou z rostoucích hvězd Twitche a na proběhlé akci Shitcamp 2021 byl jedním z nejvýraznějších účastníků. Předvedl své reální odstřelovačské schopnosti, převlékl se za ženu a dokonce se usmířil se svým rivalem Mythem.

Akci si dle svých slov užil do té míry, že zvažuje návrat do Los Angeles, především se ale podělil o své nápady na příští ročník. Akce Shitcamp, která je setkáním známých tvůrců obsahu, by podle jeho názoru napříště mohla připomínat populární televizní show Survivor, v tuzemsku známou jako Kdo přežije.

Lengyel svůj koncept popisuje jako soubor her a výzev, mezi které by patřilo třeba transportování vody v hrníčcích bez toho, aby se rozlila, běh na dlouhé vzdálenosti nebo třeba společná snaha postavit obydlí před setměním za použití primitivních technologií.

Akce se sice bude konat zase za rok, ještě letos v zimě ale proběhne podobný event s názvem ShitSummit, možná by tedy mohl svůj nápad realizovat tam. Mnohem zajímavější by ovšem byla battle royale varianta s ostrou municí, případně adaptace her z aktuálně populárního seriálu Squid Game. Na takovou formu zábavy si ale budeme ještě nějaký ten čas muset počkat.