Domněnky potvrzeny. Olofmeister se vrací na scénu.

FaZe klan včera oficiálně potvrdil opětovné zařazení Olofmeistera do své sestavy. Jeho účinkování bude mít premiéru už na Blast Premier Fall Series turnaji. Rozhodnutí bylo učiněno po ohlášeném odchodu NiKa, ten se přidává k týmu G2. FaZe také ukončil spolupráci s hlavním trenérem Jankem “YNk” Paunovicem, který prochází profesními a osobními problémy.

One legend steps away, another legend steps in.



Please welcome @olofmeister back to the FaZe CS:GO Starting Lineup to stand in for our coming matches!#FaZeUp pic.twitter.com/LXjQKaldyX