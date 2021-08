Dr. Disrespect vábí Netflix. Chce se stát první velkou hvězdou streamovací platformy

Dr. Disrespect, občanským jménem Herschel Beahm IV, patřil na Twitchi k těm největším hvězdám a nejznámějším osobnostem. 26. června loňského roku byl ale z platformy nadobro zabanován, a to bez toho, abychom se dozvěděli konkrétní důvod. I Dr. Disrespect sám tvrdí, že mu Twitch své rozhodnutí nijak nezdůvodnil.

Od té doby se Beahm etabloval na YouTube, zdá se ale, že by mu vůbec nevadilo znovu změnit působiště. Ve svém aktuálním prohlášení tvrdí, že je velmi otevřen spolupráci s Netflixem, jemuž by dle tvůrcova názoru vstup na pole streamování herních videí výrazně pomohlo v boji s konkurencí.

„Rád bych jim pomohl vytvořit tu nejvíce interaktivní, dominantní streamovací platformu. Představte si, co by se svou silou mohl Netflix dokázat.“ Dr. Disrespect říká, že ačkoli je Netflix stále v čele, další platformy, jako je Hulu nebo Amazon Prime, mu dýchají na záda a je na čase učinit další kroky k posílení pozice na trhu.

Streamer už dokonce nadhodil několik nápadů, jak by mohla služba fungovat a přilákat zájemce. Patří mezi ně předpřipravené šablony pro ty, kteří chtějí streamovat s většími produkčními hodnotami, chatové nástroje nebo odměny pro diváky. Netflix zatím návrh nijak nekomentoval, není to ale poprvé, co se Doc pokusil zahájit námluvy s touto společností.

Samotná platforma Netflix se do herního světa chystá vstoupit již velmi brzy, zatím se ovšem hovoří o streamování her v podobném duchu, jaký nabízí třeba konkurenční Google Stadia či Xbox Cloud Gaming. Jedná se tedy o možnost hraní her bez toho, abyste museli vlastnit jakékoli výkonné zařízení, na nějž by bylo třeba hry instalovat. O otevření platformy pro tvůrce obsahu, jež by bylo možné skrz Netflix sledovat, zatím nebyla řeč. Zajímavý je ovšem prozatimní příslib, že využívání herních služeb Netflix bude zdarma v rámci současného předplatného. Konkrétní podoba funkčního modelu ale zatím známa není.