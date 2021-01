Fiasko s podváděním má dohru, padaly doživotní zákazy působení

Osm trenérů usvědčených z podvádění v kauze “spectator bug” Valve navždy vyloučilo z profesionálního CS:GO. Zpřísnění trestu bylo učiněno na základě analýzy ESIC (Esports Integrity Commission), která celou kauzu vyšetřovala. Report esportové komise ukázal, že několik trenérů pokračovalo v podvádění i po udělení prvního trestu. Dokument seřadil jednotlivé hříšníky na základě toho, jak moc “spectator bug” zneužívali.

Výsledkem je nekompromisní reakce Valve. Společnost se rozhodla osm trenérů navždy vyřadit z profesionální scény CS:GO.

Permanentně zabanovaní trenéři:

Alessandro ‘Apoka’ Marcucci

Morgan ‘B1GGY’ Madour

Bruno ‘bruno’ Ono

Ivan ‘F_1N’ Kochugov

Arthur ‘prd’ Resende

Allan ‘Rejin’ Petersen

Slaava ‘Twista’ Räsänen

Aleksandr ‘zoneR’ Bogatyrev

Je třeba zmínit, že výše uvedení nepoužívali žádný zakázaný software, nýbrž zneužívali chyby, která se ve hře objevila. Zabanovaní trenéři se nicméně mohou rozloučit se vším, co se jim během kariéry podařilo vybudovat. V reakci na celou situaci se v komunitě zvedla vlna nevole vůči přísnému trestu. Někteří si stojí za tím, že by Valve mělo především dbát na to, aby se ve hře takové chyby nevyskytovaly. Jaký na to máte názor vy? Přijde vám trest adekvátní?