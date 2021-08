Napadení v přímém přenosu: ruské streamerce se do bytu vloupal soused

Že se čas od času ve streamu objeví něco nečekaného, to není žádná novinka a pravidelně se to v redakci děje i nám. Někdy jsou ty situace ale podstatně nepříjemnější, než když do záběru nevědomky vstoupí člen rodiny nebo domácí mazlíček. V minulosti už došlo například k fatálním následkům kvůli falešnému přivolání zásahové jednotky a jistá ruská streamerka si musela poradit s agresivním sousedem.

Mladá žena s přezdívkou figher_girl na Twitchi sdílí herní videa a tutorialy na tanec u tyče. V jednom z posledních streamů se ale napřed začaly ozývat hlasité nadávky a výhružky, které následoval zvuk prolamovaných dveří, po němž se pachatel zjevně objevil přímo v místnosti.

Není úplně jasné, čím si sousedův hněv vysloužila, duchapřítomná kamarádka jej ale dle dostupného zvukového záznamu zřejmě zneškodnila pepřovým sprejem krátce poté, co vetřelec porazil její streamovací zařízení.

Celý záznam byl posléze z Twitche odstraněn, stále se na něj ale můžete podívat například přes platformu Streamable. A pokud se obáváte, jak to se streamerkou, která si na videu stěžuje, že se jí sprej dostal do očí, dopadlo, nemusíte se bát. Už o pár hodin později vysílala další lekci tance u tyče. Snad si tentokrát trochu ztlumila zvuk.