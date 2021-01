Obviňování a nádavky, i tak může vypadat odchod hráče z CS:GO týmu

Gabriel “FalleN” Toledo se přesouvá z MIBR do Team Liquid. Závěr jeho působení v MIBR byl složitý. Trenér týmu i Gabrielovi spoluhráči byli kvůli “spectator bug fiasku” postaveni mimo aktivní hraní. FalleN se k situaci postavil tak, že na lavičku poslal i sám sebe. Změna týmu po takových událostech není žádným překvapením, kontroverzi ovšem vzbuzují okolnosti, které ji provázejí.

Zapomnělo se na podstatnou věc, a to informovat MIBR o tom, že FalleN odchází hledat štěstí jinde. Team Liquid se k ostudě vyjádřil na svém Twitteru: „Byly jsme z toho tak nadšení, že jsme zapomněli předat týmu MIBR upozornění před tím, než jsme informaci zveřejnili na sociálních sítích. Snažíme se udržovat dobré vztahy i mimo server a proto musíme dohlížet i sami na sebe, tohle se stát nemělo.”

Aby toho nebylo málo, do vlákna tweetu se zapojil i COO Immortals Gaming Clubu, tj. společnost vlastnící MIBR, Tomi “lurppis” Kovanen. Ten přidal poznámku, že hráčům, které tehdy MIBR podepsalo z SK Gaming (FalleN a fer), zaplatil MIBR 100,000 dolarů navíc. Na to reagoval FalleN se slovy, že takové peníze nikdy nedostal.

That’s not true as you never paid me and made sure I sign out without receiving it. Signing an NDA with you doesn’t mean I will see you lying on social media and be quiet.