Po dobrém umístění na Counter-Strike turnaji přišlo podezření z podvodu

První CIS CS:GO událost, která dala týmům šanci kvalifikovat se na Stockholm Major, to je EPIC League CIS Spring 2021. Událost byla pro šestnáct účinkujících týmů klíčová. Tým Akuma se po překvapivém třetím místem stal terčem obvinění a 1400 získaných RMR bodů jsou tak nyní předmětem diskuze.

Celku Akuma se podařilo porazit i slavný Natus Vincere a to nekompromisně 2-0. Fanoušci po celém světě upřeli zrak na stále relativně neznámý profesionální tým a začali hledat pochybení.

Veřejnost podezírá hráče z používání radar hacku a aimlocku. Situaci nepomáhá ani fakt, že anti-cheat společnosti Valve byl během EPIC League CIS Spring vypnut. Nezůstaly ani žádné TeamSpeak záznamy a herní klipy, které by se případně mohly prozkoumat. Uživatel zMoCS zveřejnil video, na kterém se snaží ukázat všechny momenty, které jsou dle něj podezřelé.

Kromě videa byl zveřejněn i tweet, který informuje o komunikaci jednoho turnajového administrátora s týmem Akuma.

Information has surfaced that one of the RMR admins was communicating with Akuma. Said admin was refereeing the matches of the team, which were later recognised as rigged. Soon more info!