Pokimane se cítí vyhořelá. Populární streamerka chystá velké změny

Imane Anys, v internetovém světě mnohem známější jako Pokimane, patří mezi nejpopulárnější streamery a influencery dneška. Na svém Twitch kanále má přes osm milionů sledujících, které zásobuje hraním Fortnite, League of Legends a celé řady jiných oblíbených her.

Pětadvacetiletá žena s kořeny v Maroku a Kanadě ale v aktuálním streamu uvedla, že se na ní náročný a velmi aktivní život začíná podepisovat. Dle svých slov zcela evidentně vyhořela, a to především kvůli množství aktivit. Už v minulosti opakovaně zmiňovala nutnost dát si čas od času pauzu, protože její diář je napěchovaný k prasknutí.

Ve vlogu zaměřeném na duševní zdraví zmiňuje, že podobný pocit ještě v minulosti nezažila. Nachází se prý v situaci, kdy dělá ohromné množství věcí, které ji netěší, a to jen kvůli vnitřnímu pocitu, že by je dělat měla. Dosud prý žila tak, aby v budoucnu nemusela mít žádné výčitky, ale nakonec se stejně dostala do stavu, který si rozhodně nepřála.

Na základě těchto slov Pokimane oznámila, že je čas udělat nějaké změny, zatím bez konkrétních detailů. Kultura neustálého vydělávání peněz a honění se za úspěchem se jí prý začíná odcizovat a sedmiciferné číslo na účtě podle ní není to nejdůležitější, když si ho ani nemůže pořádně užít a cítí se jako otrok kapitalistického stylu života.

Zmíněná změna může být nějakým způsobem navázána na plánované založení společnosti, o které Pokimane fanouškům řekne víc v blízké budoucnosti. V současné době ji můžete například vidět ve vedlejší roli snímku Free Guy, který nedávno dorazil do kin, účinkovala také v klipu Inferno Belly Poarch.