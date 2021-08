Slavný streamer zakládá herní studio. Chce splnit sny hráčů a influencerů

O plánech Dr. Disrespecta alias Herschela Beahma jsme v poslední době psali několikrát, což svědčí jen o tom, jaký je to podnikavý chlapík. Kromě toho, že by rád ponouknul Netflix k založení streamovací platformy má také nápad na vlastní hru. A zatímco v prvním případě je míč na straně VOD giganta, v tom druhém vzal věci do vlastních rukou a rozhodl se jednat.

Ve spolupráci s BoomTV zakládá nové herní studio a hledá pro něj šéfa, který má prokazatelné zkušenosti s vedením projektu, jenž zasáhl minimálně 100 tisíc uživatelů. Plánem je následně navázat úzký kontakt se skupinou megainfluencerů a spolupracovat s nimi na profilování hry až do jejího vydání.

Tento přístup má údajně zajistit, že budou vyvíjené hry splněným snem komunity a budou obsahovat přesně ty prvky, po kterých fanoušci u jiných titulů volají. V inzerátu stojí, že založené studio bude zmíněné hry vyvíjet samo, případně ve spolupráci s jinými nezávislými týmy. Kvalitativně se ale chce řadit do AA/AAA produkce.

Je třeba zmínit, že Beahm sám není v herním vývoji úplným nováčkem. Pracoval jako level designér na Call of Duty: Advanced Warfare a dostal také nabídku vytvořit vlastní mapu pro Rogue Company. Přesto je podobný krok ve streamerské komunitě naprosto bezprecedentní. Výhodou nového projektu je každopádně předem zajištěný zájem obrovského množství fanoušků, kteří Dr. Disrespecta sledují už od jeho časů na Twitchi, odkud jej loni permanentní ban vyhnal na YouTube.

Uvidíme, zda plán není jen velkým plácnutím do vody a jestli bude schopen podobně ambiciózní projekt udržet na uzdě.