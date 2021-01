Streamerka Gee Nelly se přidává do esportového týmu Davida Beckhama

Guild Esports oznámil spolupráci s britskou tvůrkyní Gee Nelly, snaží se tak dostat do povědomí fanoušků. Georgina “Gee Nelly” Rose Nelson je úspěšnou influencerkou. Ve svých 25 letech se jí podařilo nasbírat přes 685 tisíc fanoušků napříč různými sociálními platformami. Aktuálně ji můžete najít na Twitteru, Instagramu, Youtube, Tik Toku a Twitch.tv. Svou kariéru začala streamováním Overwatche.

WELCOME TO THE GUILD FAMILY @GEENELLY ❤️



Video editor extraordinaire to Guild’s first superstar content creator! We're so happy to be part of your journey



Check out Gee’s stream https://t.co/C0Ee0kQ8yf#WeAreGuild #NellyNation pic.twitter.com/O7ZNjkxafB