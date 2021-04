Tým Heroic oznámil, že se do jeho řad vrací trenér Petersen, dříve potrestaný kvůli podvodu

Tým Heroic oznámil, že se do jeho řad vrátí trenér Nicolai Petersen. Ten byl kvůli kauze “spectator bug” potrestán nejdříve ročním zákazem činnosti, následně mu byl trest ze strany Esports Integrity Commission snížen na osm měsíců. O celé kauze, která zasáhla až třicet sedm profesionálních trenérů, jsme informovali v září roku 2020.

Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen will be back on the server this coming weekend when Heroic participates in DreamHack Masters Spring!



Read More: https://t.co/XjJMBdYRRH#BeHeroic pic.twitter.com/PE5d1ktTVv