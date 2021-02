Valve vydává aktualizaci, ta vám místo bota přinese peníze

Cílem vývojařů bylo opravit balanc týmů v případě, kdy hráč opustí hru. Dříve byl do týmu automaticky přidán bot, kterého mohl ovládat každý, kdo během kola zemřel a vzal si bota jako první. V momentě, kdy Valve boty permanentně odstranilo, docházelo ke značným peněžním i početním nevýhodám. Víc o předchozí změně ZDE.

Poslední aktualizace nabídne týmu po třech kolech bez parťáka 1000 dolarů navíc. Částka se možná zdá zanedbatelná, ale týmové ekonomice může značně pomoci. V momentě kdy se dostanete do stavu 4v5 je 1000 dolarů pravděpodobně klíčová věc, která vám pomůže udržet se ve hře a bojovat o vítězství. Peníze navíc budete následně dostávat každé kolo, nehledě na to zda vyhrajete, či prohrajete.

Release Notes for today are up. Short-handed income is now given after every round regardless of a win or loss and Broken Fang Premier team timeouts have changed from 4x 30 second timeouts to 2x one minute timeouts: https://t.co/iNsDo8dvbw