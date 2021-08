Volíte grafiku nad výkonem? Tak to děláte špatně

Máte rádi, když i kompetitivní hry vypadají k světu? Chcete si užít efekty a na nějakém tom snímku dolů vám úplně nesejde? Tak to děláte zásadní chybu. Aspoň to tvrdí Peter "Shroud" Grzesiek.

Slavný progamer a streamer se na toto téma rozpovídal ve svém nedávném vysílání a zmínil, že je úplně jedno, jak silné PC doma máte, prioritou by vždy mělo být optimalizování her na co nejvyšší výkon. "Nezáleží na tom, na jakém počítači hrajete. Pokud nemáte všechna zbytečná nastavení na low a využíváte nesmysly jako post-processing, stíny, efekty trávy a listů a další, děláte to špatně.

Shroud sám má v PC samozřejmě aktuální výkvět hardware v čele s RTX 3090 a Ryzenem 9 5950X. I tak ale tvrdí, že pokud si s nastavením ve hrách dostatečně nepohrajete a nesnížíte vizuální kvalitu na nezbytné minimum, budete mít v kompetitivní sféře problémy.

Pokud vás zajímají další Shroudovy názory na vylepšení herních výkonů, relativně kontroverzní myšlenkou je hybridní využívání klávesnice a myši i gamepadu při hraní Apex Legends. Obě ovládací periferie mají dle jeho názoru své výhody v různých situacích a kompetitivní hráči by se měli naučit fungovat s obojím.

Nemusíte se navíc obávat, že by profesionální hraní bylo jen pro extrémně mladé borce. Shroud před časem přišel s názorem, že i v padesáti letech můžete pořád hrát na vysoké úrovni. Má to ale háček, chce to samozřejmě zůstat na špici tréninků, takže pokud jste nezačali v mládí, asi to už nedoženete.