Šéf Fortnite po 25 letech opouští herní průmysl

Donald Mustard sice v rámci herního světa nepatří ke známým jménům, má za sebou ale velmi dlouhou a úspěšnou kariéru. Tu nyní po 25 letech končí a odchází do důchodu. Nebo aspoň prozatím, protože ze zkušeností víme, že se herní vývojáři z odpočinku rádi vracejí zpátky.

Mustard se prvně proslavil díky studiu Chair, které má na kontě hry jako Shadow Complex nebo Infinity Blade. V roce 2008 jej ale koupil Epic a Mustard ve firmě postupně vyrostl až na pozici jednoho z hlavních kreativních ředitelů. V roce 2016 stál u zrodu megahitu jménem Fortnite.

„Téměř 25 let jsem v herním průmyslu spolupracoval s těmi nejtalentovanějšími lidmi a jsem hrdý na to, co jsme společně vytvořili," říká Mustard ve svém rozloučení. „Od ambiciózního Advent Rising, přes začátky Chair, kde jsme vytvořili Undertow, Shadow Complex a trilogii Infinity Blade, až po tu velkou čest, že se náš maličký tým stal součástí Epicu, mi každá nová kapitola umožnila dosáhnout něčeho nového a originálního. Obzvlášť hrdý jsem na příležitost, kterou jsem měl při tvorbě a formování Fortnite. Nemůžu se dočkat, až se teď budu podílet na budoucnosti Fortnite jako hráč po boku vás všech! Týmy jsou v těch nejlepších rukou a pracují na obrovských, dechberoucích a úžasných věcech!"

Kromě hraní Fortnite se Mustard o žádné budoucí plány nepodělil, patrně se hodlá věnovat rodině a užívat si odpočinku. Ve Fortnite nedávno začala nová sezóna s dalším battle passem a celou řadou odměn.