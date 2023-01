Ukradl Epic nápad? Skin ve Fortnite připomíná postavu z Jojo's Bizarre Adventure

Ve Fortnite si můžete koupit obrovské množství skinů, ať už jde o licencované značky, jako jsou hrdinové od Marvelu, postavy ze Star Star Wars a třeba John Cena, nebo o vlastní vymyšlené designy. Jak se ale zdá, jeden z aktuálně uvedených skinů se možná nepřiznaně inspiroval někde jinde.

Skin s názvem Hana totiž podle názorů mnoha hráčů až nápadně připomíná Jolyne Cujoh z anime Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocena. Licence na různé anime seriály nejsou ve hře nijak vzácné, v nedávné minulosti se v ní objevily postavy z My Hero Academia, v minulosti pak z Naruta nebo Dragon Ball Z.

Hana je ovšem prezentována jako originální skin navržený přímo v Epicu. Fanoušci poukazují na to, že zatímco ona připomíná zmíněnou Jolyne, její démonická forma Keleritas (což je druhý skin v balíčku) zas některými vizuálními prvky může napodobovat Killer Queen z Diamond is Unbreakable. To už je ale o poznání divočejší spekulace.

Vykrádání designů není v herním světě ničím novým, kontroverzi si v minulosti užilo třeba i Call of Duty, které se v rámci několika prodávaných skinů zcela evidentně "inspirovalo" v tvorbě začínajících umělců. Není jasné, zda jde v případě Epicu o náhodu, příznivci anime jsou ovšem především zklamáni z toho, že jejich oblíbená značka nemá ve Fortnite oficiální zastoupení. Zatím.