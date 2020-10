Tři nové herní módy v CS:GO. Potvrdí Valve uniklé informace?

Tři nové herní módy a výrazné změny na mapách, to nasvědčují dosavadní informace, které se dostaly na veřejnost. Portugalský profesionální hráč Nuno “BhT” Silva se k novým módům vyjadřoval na svém Twtitteru. Dle něj by se mělo jednat o "heist", ten se má podobat populární hře Payday. Další novinka by měla být mód “retake” a 1v1/2v2.

alguns dos leakes sobre CSGO



3 novos modos na op10

- modo heist - inspirado no payday

- retake

- 1v1 e 2v2 (versus mode)



3 remakes em mapas (tuscan 1 deles)

1 dungeon crawl

co-op mode

operações anuais

muitas adicoes ao danger zone

source 2 - engine port feito (!!)

e mais pic.twitter.com/Hr2XKPL64l — Nuno Silva (@BhTcsgo) October 20, 2020

Aby toho nebylo málo, mají se také zásadně proměnit mapy Office, Mirage a dlouho očekávaný Tuscan. Danger Zone mód by měl do chystaných změn spadat také. Jak jsme již psali, i další operace by mohla být blíže než se zdá.

Žádná informace ještě nebyla potvrzena ze strany Valve, ale pokud se tak stane, CS:GO by mohlo opět dosáhnout většího počtu hráčů, kteří s postupem času odcházejí, například k Valorantu. Ke ztrátě popularity se nedávno vyjadřoval například i streamer Shroud.